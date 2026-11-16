Vergunning verleend voor dakkapel aan Belle van Zuylenstraat in Rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de Belle van Zuylenstraat in Rijen. Het besluit is op 12 november verzonden.

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De vergunning maakt het mogelijk om een dakkapel te plaatsen op een woning aan de Belle van Zuylenstraat in Rijen. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen.