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Drie nieuwe woningen gepland aan Oude Baan in Hulten
De gemeente Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor de bouw van drie vrijstaande woningen aan de Oude Baan in Hulten. Daarbij is ook besloten om hogere geluidswaarden toe te staan vanwege het nabijgelegen vliegveld.
De nieuwe woningen komen op de adressen Oude Baan 8, 10 en 12. Om de bouw mogelijk te maken, heeft de gemeente besloten om hogere grenswaarden voor industrielawaai te accepteren. Dit geluid komt van Vliegbasis Gilze-Rijen.
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