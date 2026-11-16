Advertentie
Vrijdagavondcompetitie tennis en padel langer open in Berlicum
Sportclub LTV Berlicum heeft ontheffing gekregen om langer open te blijven tijdens de vrijdagavondcompetitie tennis en padel aan de Groenstraat.
De ontheffing geldt op drie avonden: 13 november, 27 november en 11 december. Op deze dagen mag de sluitingstijd worden verlengd tot één uur ’s nachts. Dit is geregeld op basis van de Algemene plaatselijke verordening Sint-Michielsgestel.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie