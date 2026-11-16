Navigatie overslaan
Ontdek

Vrijdagavondcompetitie tennis en padel langer open in Berlicum

Sportclub LTV Berlicum heeft ontheffing gekregen om langer open te blijven tijdens de vrijdagavondcompetitie tennis en padel aan de Groenstraat.

Gevonden voor jou

De ontheffing geldt op drie avonden: 13 november, 27 november en 11 december. Op deze dagen mag de sluitingstijd worden verlengd tot één uur ’s nachts. Dit is geregeld op basis van de Algemene plaatselijke verordening Sint-Michielsgestel.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Sint-Michielsgestel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.