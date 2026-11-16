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Maatwerkvoorschriften opgelegd aan Welzorg Nederland in Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen aan Welzorg Nederland. Het gaat om regels rondom geluid en externe veiligheid op de locatie aan de Denariusstraat.

Gevonden voor jou

De maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld op basis van het Omgevingsplan en het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit soort aangepaste regels wordt opgelegd om specifieke situaties beter te kunnen regelen dan met de standaardregels mogelijk is. Het besluit is op 12 november 2026 verzonden.

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