Werkzaamheden in gemeente Bladel: van fietspaden tot glasvezel

In de gemeente Bladel zijn meerdere grote werkzaamheden gestart, waaronder de vervanging van de waterleiding bij Raamloop in Bladel en grondwerkzaamheden bij windpark De Pals.

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De projecten zijn verspreid over verschillende locaties en variëren van het leggen van glasvezel op bedrijventerreinen tot de herinrichting van de Fons van der Heijdenstraat in Netersel. Ook worden fietspaden op de Cartierheide aangepast en vinden opbreek-, riool- en bestratingswerkzaamheden plaats in Casteren. Afhankelijk van de werkzaamheden duren de projecten tot en met 2027.