Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor bouw van loods in Goirle

De gemeente Goirle heeft toestemming gegeven voor de bouw van een loods aan Breehees 1 a. Het besluit is op 10 november verzonden.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het bouwen van de loods werd in augustus vorig jaar ingediend. Naast de bouwactiviteit is ook toestemming verleend om af te wijken van de regels in het omgevingsplan. Het adres ligt in Goirle, een gebied waar vaker gebouwd wordt volgens speciale vergunningen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Goirle

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.