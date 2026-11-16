Vergunning verleend voor bouw van loods in Goirle

De gemeente Goirle heeft toestemming gegeven voor de bouw van een loods aan Breehees 1 a. Het besluit is op 10 november verzonden.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het bouwen van de loods werd in augustus vorig jaar ingediend. Naast de bouwactiviteit is ook toestemming verleend om af te wijken van de regels in het omgevingsplan. Het adres ligt in Goirle, een gebied waar vaker gebouwd wordt volgens speciale vergunningen.