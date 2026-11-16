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Beslistermijn vergunning Beek en Donk verlengd
De gemeente Laarbeek heeft de beslistermijn voor een bouwvergunning aan de Bosscheweg in Beek en Donk met zes weken verlengd.
Het gaat om een vergunning voor werkzaamheden op de adressen Bosscheweg 40 en 42. De plannen omvatten het aanbrengen van verharding en een wadi, een waterafvoer die regenwater opslaat en verwerkt. De aanvraag werd ingediend op 24 juli 2026.
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