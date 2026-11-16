Vergunning verleend voor tijdelijk verkameren woning in Cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het tijdelijk verkameren van een woning aan de Stationsstraat in Cuijk. Het besluit werd genomen op 10 november 2026.

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Met het verkameren van een woning wordt bedoeld dat deze tijdelijk wordt opgedeeld in meerdere kamers voor afzonderlijk gebruik door verschillende bewoners. Voor deze situatie wijkt de gemeente af van de standaardregels in het Omgevingsplan.