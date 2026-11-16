Jubileum Carnavalsvereniging De Spurriebuuken in Oploo

De Carnavalsvereniging De Spurriebuuken viert haar 66-jarig jubileum van 11 tot en met 13 december 2026 in Oploo. De gemeente Land van Cuijk heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend.

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Het feest vindt plaats aan de Watermolenstraat in Oploo, waar bezoekers drie dagen kunnen genieten van festiviteiten. De vergunning is op 10 november 2026 verleend door de gemeente. De carnavalsvereniging is een begrip in de regio en het jubileum belooft een bijzondere viering te worden.