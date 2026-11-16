Nieuwe loods en herbouw op andere plek in Landhorst goedgekeurd

In Landhorst is een vergunning verleend voor de bouw van een nieuwe loods en het herbouwen van een loods op een andere plek aan de Klotweg.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft op 10 november 2026 toestemming gegeven voor de plannen aan de Klotweg 4B in Landhorst. Het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat de bouw niet volledig binnen de standaard regels valt. De werkzaamheden omvatten zowel nieuwe bouw als technische aanpassingen.