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Carnavalsoptocht Wilbertoord: vergunning verleend voor februari 2027

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor de Carnavalsoptocht in Wilbertoord. Het evenement vindt plaats op 7 en 8 februari 2027.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 11 november 2026 verleend door de gemeente. De Carnavalsoptocht wordt gehouden in Wilbertoord en is een jaarlijks terugkerend evenement. Het besluit is definitief en het feest kan doorgaan zoals gepland.

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