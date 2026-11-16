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Twee nieuwe gebouwen op perron station Maarheeze

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van twee gebouwen op het perron van station Maarheeze.

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De gebouwen komen op de locaties Driebos en den Engelsman, beide ongenummerd. Het besluit werd op 11 november genomen en valt onder de categorie 'Omgevingsplanactiviteit'. De vergunning maakt het mogelijk om de perronfaciliteiten bij het station uit te breiden.

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