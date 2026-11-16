Dichte container geplaatst in Eindhoven

Op Allersma in Eindhoven is toestemming gegeven voor het plaatsen van een dichte container bij een woning.

Gevonden voor jou

De vergunning voor het gebruik van de openbare ruimte is op 12 november verleend. Het gaat om een container die bij één woning wordt geplaatst. Het besluit is genomen door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.