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Sinterklaas arriveert per boot in Someren-Eind
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Sinterklaas is per boot aangekomen in Someren-Eind en feestelijk onthaald.
Sinterklaas heeft zijn intrede gedaan in Someren-Eind. Hij kwam per boot aan en werd verwelkomd door een grote groep kinderen en dorpsbewoners.
Muziekvereniging Juliana en Gilde Sint Lambertus zorgden voor een feestelijke sfeer. Ze begeleidden de Sint met muziek en een vendelgroet naar buurthuis De Smelen. Ook burgemeester Dilia Blok liep mee in de stoet.
Feest in buurthuis
In buurthuis De Smelen stonden nog meer kinderen klaar om Sinterklaas te begroeten. Het feest ging daar verder met veel vrolijke gezichten en Sinterklaasliedjes.
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