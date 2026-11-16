Doelpunt van RKC-speler Yoram van Veen meer dan 4 miljoen keer bekeken

Yoram van Veen, de linksbuiten van RKC Waalwijk, scoorde zaterdagavond een wereldgoal in de met 4-0 gewonnen derby tegen FC Den Bosch. In de 74ste minuut nam hij een pass op 'Bergkampiaanse' wijze aan en werkte de bal achter keeper Pepijn van de Merbel. Het doelpunt is een regelrechte hit op social media.

Ruud Ritzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Yoram van der Veen (21) zette RKC zaterdagavond op spectaculaire wijze op 3-0 tegen FC Den Bosch. "De bal is 40 meter onderweg en hij besluit hem gewoon eventjes hoog te houden”, zegt ESPN-analist Hans Kraay jr. vol bewondering. "Dit is een van de mooiste goals ooit in de Keuken Kampioen Divisie die ik gezien heb." Het doelpunt deed volgens Kraay sterk denken aan de goal die Dennis Bergkamp op het WK van 1998 maakte tegen Argentinië. Meer mensen zagen de gelijkenissen met dat legendarische doelpunt.

Het doelpunt van Van der Veen is maandagmiddag al 4,2 miljoen bekeken via het Instagramkanaal van ESPN. Maandag blikt de aanvaller terug op het doelpunt. Het hele weekend stond zijn telefoon roodgloeiend met mensen die hem feliciteerden met de goal.

"Xavi heeft nog niet gebeld."

"Nee, Xavi (red: bondscoach) heeft nog niet gebeld, maar het is wel mijn doel om ooit in het Nederlands elftal te komen." Hij speelde al in het Nederlands elftal onder 19, maar blijft nuchter over zijn kansen voor het grote Oranje. "Na een mooie goal word je niet gelijk geselecteerd voor Oranje. Helaas." Een uitnodiging voor het Nederlands elftal zit er niet in, een nominatie voor het mooiste doelpunt van het jaar wel. En dan zijn er ook nog alle positieve reacties die Van der Veen kreeg. De RKC-speler ontving afgelopen weekend meer dan tweehonderd persoonlijke berichtjes. "Mijn telefoon is ontploft, de video is echt viral gegaan." Volgens Van der Veen is zijn doelpunt op alle sociale platforms meer dan tien miljoen keer bekeken.