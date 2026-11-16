Reflection Day in Deurne: zichtbaarheid in verkeer centraal

In Deurne heeft wethouder Wouter Bulten basisschoolleerlingen bewust gemaakt van het belang van zichtbaarheid in het verkeer. Dit gebeurde tijdens Reflection Day, een campagne die al tien jaar aandacht vraagt voor verkeersveiligheid in Brabant en Limburg.

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Met de donkere maanden voor de deur is het belangrijk dat weggebruikers elkaar goed kunnen zien. Tijdens Reflection Day gaf wethouder Wouter Bulten een presentatie op basisschool De Bron in Deurne over hoe reflecterende kleding kan bijdragen aan verkeersveiligheid.

Veel mensen weten dat fietsverlichting verplicht is, maar niet iedereen is zich bewust van het effect van een reflecterend hesje. Zo’n hesje zorgt ervoor dat je tot 150 meter zichtbaar bent. Het wordt al veel gebruikt door hardlopers, wandelaars en hondeneigenaren, maar ook kinderen kunnen hiermee veiliger de weg op.

Campagne voor nul verkeersslachtoffers

Reflection Day wordt al tien jaar georganiseerd in Brabant en Limburg en is onderdeel van de campagne ‘Brabant gaat voor nul verkeersslachtoffers’. In Deurne doen zes basisscholen mee, samen met de jeugdleden van voetbalvereniging SJVV. Zij werken onder andere met het motto: ‘deze jonge sportheld is goed zichtbaar op het veld en daarbuiten’.

Met eenvoudige maatregelen zoals het dragen van een reflecterend hesje of bandje hoopt de campagne bij te dragen aan een veiliger verkeer, zonder dat dit veel moeite kost.