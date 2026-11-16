Nieuwe permanente bushaltes op Dorpsplein Lage Mierde

Het Dorpsplein in Lage Mierde heeft permanente bushaltes gekregen. Het besluit is genomen omdat alternatieve locaties niet geschikt waren en om de bereikbaarheid van het centrum te waarborgen.

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De gemeente Reusel-De Mierden heeft besloten twee bushaltes definitief te plaatsen op het Dorpsplein. Eerdere tijdelijke haltes blijven op dezelfde locatie, omdat alternatieve plekken zoals het Richelpad niet voldeden aan eisen zoals verkeersveiligheid en behoud van parkeerplaatsen. Ook wordt voorkomen dat bussen uitritten blokkeren. Dit besluit volgt uit het Mobiliteitsplan 2026-2030, dat de bereikbaarheid van Lage Mierde met openbaar vervoer moet garanderen.