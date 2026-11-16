Nieuwe gemeentelijke onderscheidingen in Reusel-De Mierden

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een nieuwe verordening vastgesteld voor het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen. Er zijn vier categorieën: Ereburgerschap, Bijzondere Blijk van Waardering, Gemeentelijke Vrijwilligersonderscheiding en Jeugdonderscheiding.

Gevonden voor jou

De gemeentelijke onderscheidingen zijn bedoeld om personen, organisaties en jongeren te waarderen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeenschap. Het Ereburgerschap is de hoogste onderscheiding en wordt slechts bij hoge uitzondering toegekend. De andere onderscheidingen zijn bedoeld voor verdiensten op sociaal, cultureel, sportief of maatschappelijk gebied. Voordrachten kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders en moeten goed gemotiveerd zijn. De verordening treedt een dag na de bekendmaking in werking.