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Perceel in Sint-Oedenrode omgevormd tot bos
De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het omvormen van een perceel in Sint-Oedenrode naar bos. Het besluit is op 12 november 2026 verzonden.
Het perceel, gelegen in Sint-Oedenrode, zal worden veranderd in bos. Dit betekent dat het terrein wordt ingericht met bomen en planten, waardoor het een natuurlijke functie krijgt. Het besluit is genomen door de gemeente Meierijstad.
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