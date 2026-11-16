Navigatie overslaan
Ontdek

Perceel in Sint-Oedenrode omgevormd tot bos

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het omvormen van een perceel in Sint-Oedenrode naar bos. Het besluit is op 12 november 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het perceel, gelegen in Sint-Oedenrode, zal worden veranderd in bos. Dit betekent dat het terrein wordt ingericht met bomen en planten, waardoor het een natuurlijke functie krijgt. Het besluit is genomen door de gemeente Meierijstad.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Meierijstad

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.