Woning en inrit mogen worden aangelegd in Zevenbergen

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een inrit. Het project wordt uitgevoerd op kavel 3 aan de Vecht in Zevenbergen.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 12 november 2026 verzonden en treedt in werking na de bekendmaking van het besluit. Het aanleggen van een inrit betekent dat er een toegang wordt gemaakt vanaf de openbare weg naar de woning. Dit kan bijvoorbeeld een oprit zijn. Het project zal plaatsvinden in Zevenbergen op kavel 3 aan de Vecht.