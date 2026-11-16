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Nieuwbouwwoning mag gebouwd worden aan Buntseweg in Liessel

De gemeente heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een nieuwbouwwoning aan de Buntseweg in Liessel. Het besluit is op 12 november genomen.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dit betekent dat de bouw niet binnen de bestaande regels van het omgevingsplan past, maar toch is goedgekeurd.

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