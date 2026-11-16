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Autolaadkraan mag tijdelijk geplaatst worden aan Baroniesingel in Vught

Op 16 december mag een autolaadkraan tijdelijk geplaatst worden op de Baroniesingel in Vught.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft ontheffing verleend voor het gebruik van de openbare weg bij Baroniesingel 37. De ontheffing is op 10 november verzonden. Het gaat om een tijdelijke plaatsing van een autolaadkraan.

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