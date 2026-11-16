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Geluidsnormen tijdelijk hoger tijdens festiviteiten in Alphen-Chaam

De gemeente Alphen-Chaam heeft de dagen aangewezen waarop in 2027 collectieve festiviteiten plaatsvinden. Tijdens deze evenementen mag het geluid tijdelijk met maximaal 20 decibel worden overschreden.

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De aangewezen dagen voor het komende jaar zijn onder andere Carnaval van 6 tot en met 9 februari, Koningsnacht op 26 april en Koningsdag op 27 april. Ook de kermissen in Chaam, Galder en Alphen, evenals de Acht van Chaam en Plein Publique, vallen onder deze festiviteiten.

Dit besluit is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam en gaat de dag na publicatie in het Gemeenteblad in.

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