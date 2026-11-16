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Ontheffing sluitingsuur carnavalsavonden in Luyksgestel
De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor een ontheffing van het sluitingsuur bij De Drie Linden in Luyksgestel. Dit geldt voor de carnavals zittingsavonden op vrijdag 15 januari en vrijdag 22 januari 2027.
Deze ontheffing maakt het mogelijk dat De Drie Linden tijdens de aangegeven avonden langer open kan blijven. Het besluit is op 12 november 2026 verstuurd door de gemeente Bergeijk.
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