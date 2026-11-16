Schaftwagens geplaatst op parkeervakken in Bergeijk

In Bergeijk zijn twee vergunningen verleend voor het plaatsen van schaftwagens. Dit gebeurt op parkeervakken bij Sterrepad 12 van 10 tot en met 20 november en bij Het Ronsel 7 van 23 november tot en met 16 december.

Gevonden voor jou

De schaftwagens worden gebruikt op openbare parkeerplaatsen in de gemeente Bergeijk. Een schaftwagen is een mobiele unit waarin mensen, vaak bouwpersoneel, kunnen pauzeren of lunchen tijdens werkzaamheden. De vergunningen zijn op 12 november verstuurd.