Vernieuwing sportaccommodaties in Nuenen van start

De vernieuwing van de sportaccommodaties van EMK en Hockeyclub Nuenen is maandag gestart. Wethouder Marjan Vrijnsen - de Corte legde symbolisch de eerste steen bij beide verenigingen. De werkzaamheden omvatten onder meer renovaties en verduurzaming en moeten in 2027 klaar zijn.

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Bij voetbalvereniging EMK en Hockeyclub Nuenen zijn maandag de werkzaamheden gestart om hun verouderde sportaccommodaties te vernieuwen. De kleedaccommodaties van EMK worden verbouwd en verduurzaamd. Bij Hockeyclub Nuenen worden de bestaande kleedkamers gerenoveerd en komt er een uitbreiding van de materiaalloods.

De gemeente Nuenen investeert in de projecten om de sportvoorzieningen duurzaam en toekomstbestendig te maken. Voor Hockeyclub Nuenen betekent dit betere faciliteiten voor de sporters, terwijl de vernieuwingen bij EMK ook bijdragen aan de groeiplannen van de vereniging.

Werkzaamheden klaar in 2027

De start van de bouw werd gemarkeerd door een symbolische eerste steenlegging door wethouder Vrijnsen - de Corte. De werkzaamheden bij Hockeyclub Nuenen moeten in februari 2027 afgerond zijn. Bij EMK wordt de oplevering in april 2027 verwacht.