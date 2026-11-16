Schoolplein in Heeze wordt groener met hulp van leerlingen

Het schoolplein van Brede School Dirk Hezius in Heeze wordt groener. Op 24 november gaan leerlingen struiken, bomen en bloemen planten. De vergroening is een samenwerking tussen IVN Natuureducatie, de school en andere betrokkenen.

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Het schoolplein van de Brede School Dirk Hezius in Heeze wordt binnenkort flink vergroend. Struiken en bomen liggen al klaar om geplant te worden. Ook komt er een speelboom op het plein, waarvoor de boom eerst om het gebouw heen verplaatst moet worden.

Op 24 november steken de leerlingen zelf de handen uit de mouwen tijdens een plantdag. IVN Natuureducatie organiseert deze dag samen met de school, IVN Heeze-Leende, natuurouders en andere helpers. De kinderen zullen niet alleen planten, maar ook deelnemen aan verschillende natuuractiviteiten.

Beleefbosje en zaadbommen

De jongste leerlingen gaan een beleefbosje aanplanten en ontdekken de natuur op het plein tijdens een schoolpleinsafari. Andere groepen richten zich op de beplanting rond nieuwe ‘chillplekken’. Daarnaast maken ze zaadbommen met inheemse bloemzaden. Leerlingen uit de bovenbouw helpen de jongere kinderen bij deze activiteiten.

Meer ruimte voor natuur

Het groene schoolplein biedt straks niet alleen ruimte om te spelen, maar ook om tijdens lessen de natuur te ontdekken. Zo kunnen kinderen bodemdiertjes zoeken of in het voorjaar zien welke planten opkomen. Het plein wordt hiermee niet alleen koeler in de zomer, maar regenwater kan ook beter in de grond zakken. Daarnaast ontstaat er meer leefruimte voor vogels en insecten.

IVN blijft de school na de plantdag ondersteunen bij het gebruik van het plein voor lessen en natuuractiviteiten.