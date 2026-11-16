Navigatie overslaan
Ontdek

Bomen mogen gekapt worden in Diessen

In Diessen is een vergunning verleend voor het kappen van een rode beuk en een Taxodium. Het gaat om bomen aan de Echternachstraat. De aanvraag is op 3 november goedgekeurd door de gemeente Hilvarenbeek.

Gevonden voor jou

De bomen vallen onder het onderdeel 'boom kappen of houtopstand vellen'. De vergunning is verleend via de standaard procedure. Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit bekendgemaakt. De rode beuk en de Taxodium stonden op het adres Echternachstraat 7.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Hilvarenbeek

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.