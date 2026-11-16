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Bomen mogen gekapt worden in Diessen
In Diessen is een vergunning verleend voor het kappen van een rode beuk en een Taxodium. Het gaat om bomen aan de Echternachstraat. De aanvraag is op 3 november goedgekeurd door de gemeente Hilvarenbeek.
De bomen vallen onder het onderdeel 'boom kappen of houtopstand vellen'. De vergunning is verleend via de standaard procedure. Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit bekendgemaakt. De rode beuk en de Taxodium stonden op het adres Echternachstraat 7.
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