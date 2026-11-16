In november worden in de gemeente Goirle bomen gekapt die niet veilig of gezond zijn. Dit gebeurt na jaarlijkse controles. Voor elke gekapte boom wordt een nieuwe geplant.

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De bomen in de gemeente worden jaarlijks gecontroleerd op veiligheid en gezondheid. Dit gebeurt volgens de Boom Veiligheid Controle (BVC). Ook dit jaar zijn de bomen beoordeeld en worden de resultaten gebruikt om te bepalen welke bomen gekapt moeten worden.

De kapronde vindt plaats in november. Bomen die te ziek of onveilig zijn, worden verwijderd. Voor elke boom die verdwijnt, wordt een nieuwe boom teruggeplant. In het voorjaar van 2027 volgt een aanvullende ronde. Die is gebaseerd op eigen waarnemingen en wordt alleen uitgevoerd als dat nodig blijkt.

Veilige en groene omgeving

De gemeente wil met deze controles zorgen voor een veilige en groene leefomgeving. Hoewel het behoud van bomen belangrijk is, krijgt veiligheid altijd voorrang. Het doel is om bomen zo lang mogelijk te behouden.

Na de kapronde kunnen inwoners nog dode bomen melden via Fixi, een digitaal meldsysteem. Zo blijft de gemeente alert op de situatie en kan extra actie worden ondernomen indien nodig.