Tankstation in Veghel overvallen, politie op zoek naar een man

Een tankstation aan de Udenseweg in Veghel is maandagavond overvallen. Een man liep rond half zes 's avonds naar binnen en bedreigde het personeel. Onduidelijk is of er bij de overval ook iets is buitgemaakt. De politie is in de omgeving van het pompstation op zoek naar de overvaller.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat agenten de omgeving aan het uitkammen zijn op zoek naar de verdachte. Ook worden camerabeelden bekeken om er zo achter te kunnen komen waar de overvaller naartoe is gegaan.

Na de overval is een burgernetmelding verspreid. Daarin staat dat de politie op zoek is naar een man van ongeveer vijftig jaar. Hij is rond de 170 cm lang en heeft een licht getinte huidskleur. Hij is kalend, heeft grijze stoppels en een normaal postuur. De man heeft een donkere lange jas aan en draagt mogelijk een jeansbroek.

De politie roept mensen op om de man niet zelf te benaderen en meteen 112 te bellen als ze hem zien.