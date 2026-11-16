Nepagent licht vrouw op in Roosendaal, politie toont herkenbare beelden

De politie is op zoek naar een nepagent die in Roosendaal een vrouw heeft opgelicht. De verdachte kreeg eerder de kans om zichzelf te melden, maar heeft dat niet gedaan. Daarom toont de politie maandagavond herkenbare beelden van hem in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Op 19 maart belde de verdachte het slachtoffer. Hij vertelde haar dat er een vuurwapengevaarlijke bende actief zou zijn in haar wijk. Volgens hem had de bende het ook op haar huis voorzien. Daarna vroeg hij of de vrouw geld en sieraden in huis had. Die zouden namelijk gevaar kunnen lopen.

Even later stond een man bij haar aan de deur die zich voordeed als politieagent. Hij zou haar waardevolle spullen in "veiligheid" brengen. Een getuige die toevallig op dat moment langs fietst, vertrouwt het niet helemaal. Ze draait zich om om te kijken wat er aan de hand is.

Ze hoorde de man zeggen dat hij van de politie was. Ook zag ze dat het slachtoffer hem een envelop gaf. Toen de getuige de man vroeg wie hij was, zei hij opnieuw dat hij politieagent was. De vrouw geloofde hem niet.

Grijze auto

De nepagent zette het vervolgens op een lopen. De getuige sprong op haar fiets en ging achter hem aan. De man vluchtte richting de Kennedylaan en stapte in een grijze auto. De getuige belde meteen 112 en keerde terug naar het slachtoffer. Ze bleef bij de vrouw tot de echte politie kwam.

De verdachte is mogelijk minderjarig. Hij heeft donker haar en een licht getinte huid. Op het moment van de oplichting droeg hij een zwarte winterjas met capuchon en een lichtkleurige spijkerbroek.