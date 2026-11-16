Ramkrakers stelen tien dure gitaren, politie deelt beelden van verdachten

Wie pleegde de ramkraak bij muziekwinkel Magna Music aan de Vlierwerf in Roosendaal? En wie gingen er met tien dure gitaren vandoor? De politie is op zoek naar de daders en heeft maandagavond beelden van de verdachten getoond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

In de nacht van 29 op 30 januari werd aan de Amarildijk in de Roosendaalse wijk Kortendijk een auto gestolen. Rond vier uur 's nachts gebruikten de daders die om de pui van muziekwinkel Magna Music eruit te rammen.

Iets voor vier uur kwamen twee mannen bij de winkel aan. Een van hen liep naar de achterkant van de auto en pakte een steen. Daarmee probeerden ze meerdere keren het raam in te slaan. Toen dat niet lukte, schopten ze tegen het raam, maar ook dat brak het glas niet.

Daarop stapte een van de mannen weer in de auto. Hij reed achteruit en ramde vervolgens meerdere keren de pui van de winkel. Die raakte zo beschadigd dat de deur open bleef staan en de twee naar binnen konden.