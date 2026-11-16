Ramkrakers stelen tien dure gitaren, politie deelt beelden van verdachten
Wie pleegde de ramkraak bij muziekwinkel Magna Music aan de Vlierwerf in Roosendaal? En wie gingen er met tien dure gitaren vandoor? De politie is op zoek naar de daders en heeft maandagavond beelden van de verdachten getoond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.
In de nacht van 29 op 30 januari werd aan de Amarildijk in de Roosendaalse wijk Kortendijk een auto gestolen. Rond vier uur 's nachts gebruikten de daders die om de pui van muziekwinkel Magna Music eruit te rammen.
Iets voor vier uur kwamen twee mannen bij de winkel aan. Een van hen liep naar de achterkant van de auto en pakte een steen. Daarmee probeerden ze meerdere keren het raam in te slaan. Toen dat niet lukte, schopten ze tegen het raam, maar ook dat brak het glas niet.
Daarop stapte een van de mannen weer in de auto. Hij reed achteruit en ramde vervolgens meerdere keren de pui van de winkel. Die raakte zo beschadigd dat de deur open bleef staan en de twee naar binnen konden.
Tien gitaren
Ze renden rechtstreeks naar een aparte ruimte waar de gitaren stonden. Eerst pakten ze zes gitaren. Die brachten ze naar buiten en legden ze in de auto. Daarna gingen ze opnieuw de winkel in om nog eens vier gitaren mee te nemen. Inmiddels was het alarm afgegaan en waren de lichten aangesprongen.
Met tien gitaren in de auto gingen de mannen ervandoor. De hele ramkraak duurde nog geen drie minuten.
Oranje handschoenen
De eigenaar van de gestolen auto werd dezelfde nacht op de hoogte gebracht. Hij wist nog niet dat zijn auto gestolen was. De politie vond de auto snel terug, maar zonder verdachten en buit.
De bestuurder droeg een kakikleurig joggingpak, een zwarte jas, oranje handschoenen en lichte sportschoenen, vermoedelijk van het met Asics.
De tweede verdachte, de bijrijder, had een zwarte jas aan, een lichte spijkerbroek, Nike-sportschoenen met een rood logo en gezichtsbedekking. Ook hij droeg oranje handschoenen.