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Ontdek

Ongeluk met meerdere auto's op de A50 bij Sint-Oedenrode

Aangepast

Op de A50 ter hoogte van Sint-Oedenrode is maandag een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Niemand is gewond geraakt. Er zijn wel drie auto's beschadigd door het ongeval. Een rijstrook is dicht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De aanrijding gebeurde rond kwart voor zes 's middags in de richting van Eindhoven. Twee van de beschadigde auto's zijn weggetakeld door een bergingsbedrijf. Hoe het ongeluk precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. 

  • Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink
    Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink
  • Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink

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