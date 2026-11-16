Stroomstoring in Haaren: herstel verwacht rond elf uur

In Haaren, gemeente Oisterwijk, is sinds vanavond een stroomstoring gaande. De storing begon om vijf voor zeven en naar verwachting wordt het probleem rond elf uur opgelost.

Gevonden voor jou

De storing treft een deel van postcodegebied 5076. Het is nog onbekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen in de regio beheert, zijn momenteel aan het werk om het probleem op te lossen.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Volgens de netbeheerder wordt verwacht dat de stroom uiterlijk rond elf uur vanavond weer terug is.