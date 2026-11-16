Vera uit Waalwijk met miljoenen volgers is opgepakt en zit vast in Amerika

De immens populaire influencer Vera Dijkmans (29) uit Waalwijk is in de Verenigde Staten opgepakt door immigratiedienst ICE. Sinds afgelopen woensdag zit ze vast in een detentiecentrum in New Jersey. Het gaat niet goed met haar, vertelt haar moeder Marianne Scholt uit Tilburg desgevraagd aan Omroep Brabant.

Romée Lutterop Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Vera heeft 5,7 miljoen volgers op Instagram, waar ze haar volgers trakteert op vechtsport-foto's. Ze is ook te vinden op de betaalde website OnlyFans. Sinds woensdag zit ze vast in detentiecentrum Delaney Hall in de Amerikaanse staat New Jersey nadat ze op het vliegveld werd aangehouden door immigratiedienst ICE. De bezorgde moeder snapt niet wat hen is overkomen. “Ik ben met Vera en mijn andere dochter naar de VS gevlogen omdat Vera was uitgenodigd voor een vechtsport-wedstrijd. Toen we geland waren, stonden twee ICE-agents (immigratie-agenten) klaar. Die hebben haar in handboeien afgevoerd en meegenomen met een geblindeerd busje.” Waarom is hen nog niet verteld. Marianne vermoedt dat het met visum-perikelen te maken heeft. Nachtmerrie

Het was de start van een nachtmerrie. “Het is natuurlijk het meest vreselijke wat een ouder kan overkomen.” Vera werd woensdag opgepakt, zaterdag mocht moeder Marianne op bezoek. Volgens haar moeder was ze er slecht aan toe. “De omstandigheden waaronder ze wordt vastgehouden, zijn niet humaan,” protesteert ze.

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Geen buitenlucht

“Wij zijn ernstig bezorgd over haar, omdat ze slecht en weinig voedsel krijgt,” aldus Marianne. Schoon, gefilterd drinkwater, douchespullen en goede medische zorg zouden ook niet beschikbaar zijn.

Volgens haar moeder zag Vera die eerste vier dagen geen buitenlucht. Of ze inmiddels wel een luchtje heeft mogen scheppen, weet ze niet. Sinds zaterdag heeft ze haar dochter niet meer gezien. Naast de fysieke situatie van haar dochter, maakt Marianne zich zorgen over de mentale gezondheid van haar dochter. “Ze heeft gruwelijke stress. Wij ook. Wij slapen niet, en eten ook nauwelijks. En zij al helemaal niet.” 5,7 miljoen volgers

De influencer en het OnlyFans-model heeft 5,7 miljoen volgers op Instagram. Een aantal daarvan kwam ook naar het detentiecentrum om te protesteren, zij aan zij met moeder en zus. Op sociale media is te zien hoe een groep muzikanten voor het detentiecentrum “Free Vera” roept. Ook online proberen supporters met de hashtag #FreeVera aandacht voor de zaak te krijgen. Hieronder zie je de support voor Vera Dijkmans buiten het detentiecentrum:

De familie van Vera Dijkmans bedankt hun supporters in de VS (foto: Marianne Scholt)





Onduidelijkheid

Het is niet duidelijk voor de familie van Dijkmans waarom de influencer vastzit en hoe lang dit nog zal duren. De familie heeft sinds de aanhouding nog geen contact kunnen krijgen met ICE. De Nederlandse ambassade probeert te helpen, maar dat levert tot frustratie van de familie tot nu toe nog niks op. Volgens haar moeder had Vera een geldig visum, maar loopt er nog een procedure om een permanente verblijfsvergunning. Marianne denkt dat de influencer om die reden in het ICE-systeem is gekomen. “Ze had een oproep van de rechtbank gemist.” Een onnodige reden om haar vast te houden, vindt haar moeder. “Ze kunnen haar gewoon terugsturen.” De familie hoopt vooral dat Vera snel op het vliegtuig naar Nederland wordt gezet. Dit is het detentiecentrum waarin Vera Dijkmans vastzit: