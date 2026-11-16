Een mijter op zijn hoofd, een lange witte baard en een rode mantel om zijn schouders. In Geldrop en Mierlo kennen veel kinderen Ruud Latour als hulpsinterklaas. Een rol die hij met veel plezier vervult. Maar niet alles gaat altijd volgens plan. Zo liet zijn snor hem ooit op een wel heel ongelukkig moment in de steek.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Voor Ruud is het ieder jaar weer genieten als hij zijn sinterklaaspak aantrekt. Vooral de reacties van kinderen maken het bijzonder. "Van begin tot het einde is dat genieten, met die spanning en die emotie. Soms een beetje angst. Eén groot enthousiast feest is het." Een maandenlange voorbereiding heeft Ruud niet nodig. "Het gaat te ver om te zeggen dat ik een natural ben, maar het kost niet zoveel moeite", vertelt hij. Steigerend paard

Toch zijn er dingen die wat minder vanzelfsprekend gaan. Paardrijden bijvoorbeeld. Ruud heeft het ooit geprobeerd, maar dat liep anders dan gehoopt. "We zijn begonnen om te kijken of dat ging. Ik heb het één keer geprobeerd en dat ging wel."

Maar zodra hij in zijn volledige sinterklaasoutfit voor het paard verscheen, ging het mis. "Toen ik in vol ornaat voor het paard stond, begon die te steigeren. Toen dacht ik: dat gaan we niet doen." Snor laat los

Ook zijn uiterlijk zorgde ooit voor een ongemakkelijk moment. Tijdens een van zijn optredens liet zijn snor plotseling los. Die moest natuurlijk zo snel mogelijk weer vastgelijmd worden, zonder dat iemand het zou zien. Ruud zocht daarom beschutting achter een paraplu. Maar juist op dat moment kwam er een vrouw bij staan die haar hulp aanbood. "Kan ik helpen, moet ik iets doen?", vroeg ze. Daar zat Ruud niet bepaald op te wachten. "Daar schrok ik een beetje van. Ik dacht: niemand moet zich daarmee bemoeien. En toen heb ik gezegd, in wat andere bewoordingen: ga maar weg." Hoe hij dat precies zei? Dat houdt hij liever voor zichzelf. "Dat is tussen die mevrouw en mij", lacht Ruud. Gelukkig kwam het uiteindelijk allemaal goed tussen hen. "Ik heb extra pepernoten in haar schoen gelegd", lacht hij. Hoewel hij een echte Brabander is, neemt hij na het interview voor Effe Buurten geen afscheid met het vertrouwde 'houdoe'. "Ik zeg wel adios." Hier lees je alle verhalen uit de serie Effe Buurten.