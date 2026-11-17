Een oudere vrouw uit Moergestel is opgelicht door een nep-bankmedewerker. De man wist haar bankpas in handen te krijgen en pinde daarmee voor duizenden euro's. De politie is op zoek naar de verdachte en deelde maandagavond beelden in Bureau Brabant.

De vrouw werd op 14 juli van dit jaar gebeld door een man die zich voordeed als bankmedewerker. Hij vroeg of ze waardevolle spullen in huis had en wist haar zover te krijgen dat ze haar sieraden in een envelop stopte.

Even later kwam een man naar het appartementencomplex aan de Raadhuisstraat, waar de vrouw woont. Hij haalde de envelop op. Ook gaf de vrouw hem haar telefoon, bankpas en creditcard. De sieraden waren van overleden familieleden en hadden daardoor een grote emotionele waarde voor de vrouw.

Haar pinpas werd al snel daarna gebruikt. Er werd voor duizenden euro's mee gepind. Op camerabeelden is te zien dat de verdachte met haar pinpas betaalde bij een BP-tankstation aan de Nieuwe Hemweg in Amsterdam.

De politie is op zoek naar een donkergetinte man. Hij droeg tijdens het pinnen bij het tankstation een grijze joggingpak van het merk Under Armour en lichtgekleurde sportschoenen.