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Voorbijganger gaat plassen in bosjes in Eindhoven en vindt overleden man

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Een voorbijganger wilde maandagavond gaan plassen in de bosjes aan de Fuutlaan in Eindhoven toen hij een lugubere ontdekking deed. Hij stuitte op het lichaam van een overleden man. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hoe die om het leven is gekomen, is onduidelijk. De politie laat weten geen aanwijzingen te hebben voor een misdrijf, "maar om dat helemaal uit te sluiten komen een arts en de collega's van Forensische Opsporing ter plaatse," aldus een woordvoerder. 

Op basis van dat onderzoek moet duidelijk worden hoe de man op het leven is gekomen. Het lijkt te gaan om een dak- en thuisloze man. Mogelijk heeft de kou een rol gespeeld.

  • Het onderzoek is in volle gang (foto: Persbureau Heitink).
    Het onderzoek is in volle gang (foto: Persbureau Heitink).
  • Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.

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