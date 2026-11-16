Voorbijganger gaat plassen in bosjes in Eindhoven en vindt overleden man

Een voorbijganger wilde maandagavond gaan plassen in de bosjes aan de Fuutlaan in Eindhoven toen hij een lugubere ontdekking deed. Hij stuitte op het lichaam van een overleden man.

Hoe die om het leven is gekomen, is onduidelijk. De politie laat weten geen aanwijzingen te hebben voor een misdrijf, "maar om dat helemaal uit te sluiten komen een arts en de collega's van Forensische Opsporing ter plaatse," aldus een woordvoerder.

Op basis van dat onderzoek moet duidelijk worden hoe de man op het leven is gekomen. Het lijkt te gaan om een dak- en thuisloze man. Mogelijk heeft de kou een rol gespeeld.