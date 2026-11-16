In Breda is sinds vanavond kwart over negen een stroomstoring. De oorzaak is nog onbekend en een deel van postcodegebied 4834 is getroffen. De netbeheerder verwacht de storing vannacht rond kwart over één te hebben opgelost.

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De stroomstoring in Breda begon vanavond om kwart over negen. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet bekend. De storing treft een deel van postcodegebied 4834.

De netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen in de regio beheert en reparaties uitvoert, werkt aan een oplossing. Naar verwachting is de storing rond kwart over één vannacht verholpen.