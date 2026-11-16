Een 91-jarige man is eind juni overvallen in zijn huis in Rucphen. De bewoner schrok wakker in zijn appartement aan de Burgemeester Antonissenstraat toen hij geluiden hoorden. In het tv-programma Opsporing Verzocht is maandagavond een reconstructie van de overval te zien.

Storm Roubroeks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De man werd rond kwart voor drie wakker van geluiden en zag niet veel later een indringer voor zich staan die met een zaklamp in zijn ogen scheen. Op dat moment hoorde het slachtoffer andere mensen in zijn appartement. Voor zijn eigen veiligheid besloot hij om niet uit bed te gaan en te blijven liggen. De dader die door de bewoner heeft gezien, droeg een bivakmuts. Hij heeft een lichte huidskleur, is klein van stuk en heeft kleine handen. Hij sprak Engels of Duits tegen het slachtoffer en zei “police” of “polizei”. Trouwringen meegenomen

Terwijl het slachtoffer in bed bleef liggen, werd zijn appartement overhoop gehaald en de kluis in de andere slaapkamer gestolen. In de kluis lag relatief veel contant geld en sieraden van het slachtoffer. Ook werden de trouwringen van de hoogbejaarde man en zijn overleden vrouw gestolen. Die ringen hebben de inscriptie ’05-05-1963’.

De kamer waar de kluis stond, werd opengebroken om bij de spullen te kunnen komen (foto's: Opsporing Verzocht).

Garageboxen

Om het appartementencomplex binnen te komen, gebruik je normaal gesproken de hoofdingang. Omdat de kans bestaat dat je daar bewoners tegenkomt, vermoedt de recherche dat de daders in de nacht van 28 op 29 juni via de garageboxen op de galerij zijn geklommen. Bij het appartement van de man zouden zij vervolgens de cilinder uit de voordeur hebben verwijderd om naar binnen te gaan. Na de overval keek de bewoner uit het raam van zijn appartement. Hij zag een lage auto wegrijden met zoals hij het omschrijft “een lichtbak op het dak”. Dat kan de auto van de daders geweest zijn. Waar de daders precies heen zijn gereden weet de politie niet, maar als je snel uit Rucphen weg wil komen zit je zo op de A58 richting Etten-Leur of Roosendaal. Wisten wat ze gingen doen

De gezondheid van de weduwnaar is sinds de overval hard achteruitgegaan. Hij vindt het afschuwelijk dat de trouwringen van hem en zijn overleden vrouw nu in handen zijn van anderen. De politie zou de ringen graag teruggeven aan de man. Bij de overval waren vermoedelijk twee of drie mensen betrokken. Een van hen was ongeveer 1,70 meter lang, had een lichte huidskleur en kleine handen. Volgens de politie sprak deze man Engels of Duits, al hoeft dat niet zijn moedertaal te zijn. De politie heeft sterk het vermoeden dat de overvallers precies wisten waarvoor ze kwamen. De inbraak lijkt doelgericht te zijn uitgevoerd. Daarom houdt de recherche er rekening mee dat de daders zijn ingelicht over de kluis. De politie wil graag weten wie dat gedaan zou kunnen hebben en waar de gestolen sieraden kunnen zijn.