Afzien op de snelwegen door regen en drukte, veel files in de provincie
Verkeer op de A27 van Breda richting Gorinchem komt dinsdagochtend in een lange file terecht voor de Merwedebrug. Het verkeer vertraagt vanaf Oosterhout. De vertraging bedroeg rond kwart voor acht dinsdagochtend ruim een uur en een kwartier. Rond kwart voor tien is de vertraging afgenomen tot ruim twintig minuten. Ook op andere wegen in onze provincie is het erg druk.
De drukte was ook merkbaar op de A2 van Maastricht richting Eindhoven. Daar stond het verkeer over een lengte van veertien kilometer stil tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide, goed voor een halfuur vertraging. Rond kwart voor tien was de file nog zestien kilometer lang, maar was de vertraging afgenomen tot ruim een kwartier.
Ook op de A2 van Den Bosch richting Utrecht was het afzien. Daar stond het verkeer over veertien kilometer vast tussen de afrit Veghel en Waardenburg. De vertraging bedroeg hier ruim twintig minuten, maar rond kwart voor tien was de file vrijwel verdwenen.
Op de A16 moet het verkeer rekening houden met dertig minuten vertraging tussen Breda-Noord en Rotterdam-Feijenoord. Daar stond het verkeer rond acht uur nog over 29 kilometer vast, goed voor vijftig minuten vertraging. Rond kwart voor tien was de filelengte afgenomen tot zeventien kilometer, goed voor ruim twintig minuten vertraging.
Op de A29 van Bergen op Zoom richting Rotterdam moet je tussen knooppunt Sabina en Barendrecht rond kwart voor tien nog altijd rekening houden met twaalf kilometer file, goed voor ruim een halfuur vertraging. Rond acht uur stond hier liefst 21 kilometer file.
Op de A67 van Venlo richting Eindhoven was het rond kwart over acht aansluiten tussen Asten en knooppunt Leenderheide. Daar stond toen een file van veertien kilometer, goed voor een klein halfuur vertraging, maar die is inmiddels opgelost.
Waarschuwing
De ANWB waarschuwde maandagavond al voor een drukke dinsdagochtendspits vanwege verwachte forse buien in het zuiden en midden van Nederland en een stevige wind.
Daar komt bij dat dinsdagochtend op de weg toch al het drukste moment van de week is en november de drukste tijd van het jaar is. "Daarmee zijn alle ingrediënten voor een heel drukke ochtendspits aanwezig, zei een ANWB-woordvoerder.
De ANWB heeft het inmiddels over de drukste ochtendspits van het jaar, met meer dan duizend kilometer file in heel Nederland.
Tijdens de dinsdagavondspits worden in het zuidoosten van het land ook nog flink wat buien verwacht. Ook dan moet je rekening houden met drukte op de weg.