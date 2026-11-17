Verkeer op de A27 van Breda richting Gorinchem komt dinsdagochtend in een lange file terecht voor de Merwedebrug. Het verkeer vertraagt vanaf Oosterhout. De vertraging bedroeg rond kwart voor acht dinsdagochtend ruim een uur en een kwartier. Rond kwart voor tien is de vertraging afgenomen tot ruim twintig minuten. Ook op andere wegen in onze provincie is het erg druk.

Peter de Bekker Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De drukte was ook merkbaar op de A2 van Maastricht richting Eindhoven. Daar stond het verkeer over een lengte van veertien kilometer stil tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide, goed voor een halfuur vertraging. Rond kwart voor tien was de file nog zestien kilometer lang, maar was de vertraging afgenomen tot ruim een kwartier. Ook op de A2 van Den Bosch richting Utrecht was het afzien. Daar stond het verkeer over veertien kilometer vast tussen de afrit Veghel en Waardenburg. De vertraging bedroeg hier ruim twintig minuten, maar rond kwart voor tien was de file vrijwel verdwenen. Op de A16 moet het verkeer rekening houden met dertig minuten vertraging tussen Breda-Noord en Rotterdam-Feijenoord. Daar stond het verkeer rond acht uur nog over 29 kilometer vast, goed voor vijftig minuten vertraging. Rond kwart voor tien was de filelengte afgenomen tot zeventien kilometer, goed voor ruim twintig minuten vertraging.