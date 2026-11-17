In Haaren, gemeente Oisterwijk, is vanochtend een stroomstoring begonnen. De storing startte om acht uur en treft een deel van postcodegebied 5076. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten.

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De netbeheerder is aan het werk om de storing te verhelpen. Naar verwachting is het probleem rond kwart over twaalf opgelost. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.

De storing treft een deel van Haaren, binnen de gemeente Oisterwijk. Het gaat om postcodegebied 5076.