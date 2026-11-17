Robert Bagchus uit Gemert komt voor zijn werk de grootste artiesten ter wereld tegen. Hij bouwt namelijk podia voor internationale concerten en festivals. Dat deed hij al voor onder andere Metallica, Bruce Springsteen en Beyoncé. En hoewel hij inmiddels heel wat wereldsterren heeft gezien, brengt zijn werk ook de nodige spanning met zich mee. "Ik ben weleens bang dat ze door de vloer zakken."

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Wie denkt dat Robert podia bouwt voor de plaatselijke toneelvereniging, heeft het mis. De Gemertenaar reist de hele wereld over om ervoor te zorgen dat wereldberoemde artiesten hun shows kunnen geven. "Metallica, The Rolling Stones, net wie er gaat toeren", vertelt hij. En bij zo'n baan horen natuurlijk bijzondere ontmoetingen. Want de artiesten voor wie hij de podia bouwt, krijgt Robert ook regelmatig zelf te zien. Al betekent dat niet dat hij gezellig met ze staat te kletsen. "Die doen hun eigen ding. Ze komen niet even buurten."

Kapsones

Over de mannen van Metallica is Robert positief. "Die zijn allemaal wel aardig." Maar niet iedere wereldster gedraagt zich even bescheiden. Sommige artiesten hebben volgens hem behoorlijk wat kapsones. Zo herinnert hij zich een festival waar Beyoncé optrad. "Die kwam eraan met een helikopter en dikke limousines. Een beetje over de top." Bang dat het misgaat

Hoewel Robert gewend is aan de grootste concertproducties, blijft het werk spannend. Hij is namelijk verantwoordelijk voor het leggen van de podiumvloeren. En daar moeten de artiesten vervolgens wel veilig op kunnen staan. "Ik ben weleens bang dat ze erdoorheen zakken", bekent hij. Voorlopig hoeft Robert zich niet te vervelen. Zijn volgende grote klus staat alweer op de planning. Volgend jaar gaat hij naar Amerika om opnieuw aan de slag te gaan voor Metallica. "Ja, dat is wel vet", zegt hij enthousiast. Hier lees je alle verhalen uit de serie Effe Buurten.