De Waalwijkse influencer Vera Dijkmans, die miljoenen volgers heeft op Instagram, zit al bijna een week vast in de Verenigde Staten. Ze wordt vastgehouden in een detentiecentrum van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Dat komt vermoedelijk door problemen met haar verblijfsstatus. Volgens haar moeder heeft Vera mogelijk een afspraak bij de immigratierechtbank gemist. Haar familie maakt zich grote zorgen, vooral vanwege de omstandigheden waarin ze wordt vastgehouden. Wanneer ze vrijkomt, is nog onduidelijk.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet