Jordy Graat en Mark Versteden van de Omroep Brabant-ochtendshow KEIgoeiemorgen! hebben hun eigen kerstnummer uitgebracht. Samen met zangeres Dominique de Bont maakten ze in slechts twee weken tijd Kerst is Eigenlijk het Best. Het lied is een ode aan de kerstochtend en heeft ook een eigen videoclip. Die werd dinsdagochtend voor het eerst vertoond.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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