Waar veel leeftijdsgenoten nog studeren of ieder weekend op stap gaan, beginnen Wendy en Youri aan een heel ander avontuur. Het jonge stel, ze zijn beiden 19 jaar oud, neemt een slagerij in Helmond over die al 109 jaar bestaat. Een flinke verantwoordelijkheid, maar de twee hebben er alle vertrouwen in. Hun vrienden verklaren hen voor gek, maar Wendy en Youri laten zich niet tegenhouden. Ze zijn vastberaden om de historische slagerij een mooie toekomst te geven.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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