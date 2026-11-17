Bij de opgraving in de Nardushoek in Knegsel zijn resten gevonden van een erf uit de 19e eeuw en sporen van nederzettingen uit de bronstijd en het neolithicum.

Gevonden voor jou

Archeologen hebben onderzoek gedaan in de Nardushoek in Knegsel. Dit gebied wordt voorbereid voor de bouw van een nieuwe woonwijk. Tijdens de opgravingen stuitten zij op resten van een erf dat tot in de 19e eeuw bestond. Daarnaast zijn sporen ontdekt van nederzettingen uit de bronstijd en mogelijk zelfs uit het (midden-)neolithicum.

De archeologen gaan nu verder met het analyseren van de vondsten en verzamelde gegevens. Uit de eerste resultaten blijkt dat op deze plek mogelijk de oudste boeren van Knegsel hebben gewoond, rond 4200 voor Christus.

Rondleiding voor inwoners

Inwoners van Knegsel en andere geïnteresseerden kregen de kans om tijdens een rondleiding meer te leren over de opgravingen. Een archeoloog gaf uitleg over de vondsten, de geschiedenis van het dorp en hoe archeologen te werk gaan. Tijdens deze rondleiding werd ook uitgelegd waar zij specifiek op letten tijdens een opgraving.

Omroep MAX filmt in Knegsel

Omroep MAX heeft opnames gemaakt in de Nardushoek voor een uitzending over vrijwilligers in de archeologie. Een vrijwilligster uit Eersel speelt hierin een rol. De uitzending is te zien op maandag 14 december om half zeven ’s avonds op NPO 2.

Lezing in het nieuwe jaar

In het nieuwe jaar organiseren de archeologen een lezing waarin zij dieper ingaan op de betekenis van de vondsten en het onderzoek. De exacte datum wordt later bekendgemaakt via de gemeentelijke communicatiekanalen.