In Duizel wordt het riool vernieuwd om regenwater en afvalwater apart af te voeren. Ook de nutsbedrijven vervangen kabels en leidingen. Zo wordt de overlast beperkt en het dorp voorbereid op de toekomst.

Gevonden voor jou

Het nieuwe riool in Duizel zorgt ervoor dat schoon regenwater niet meer naar de waterzuivering hoeft. Regenwater en afvalwater worden voortaan apart opgevangen en afgevoerd. Dit maakt het systeem efficiënter en duurzamer.

Naast het riool worden ook kabels en leidingen van nutsbedrijven vernieuwd. Door deze werkzaamheden te combineren, blijft de overlast voor bewoners zo klein mogelijk. Materialen uit de huidige inrichting worden waar mogelijk hergebruikt. Dit is niet alleen milieuvriendelijk, maar helpt ook om kosten te verlagen.

Leerlingen leren over riolering

Op dinsdag 10 november kregen kinderen van basisschool Sint Jan een rondleiding bij het project Duurzaam Duizel. Ze leerden over de vernieuwde riolering en de gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens. Ook mochten ze plaatsnemen in een graafmachine om te ervaren hoe deze werkt.

Meer dan een rioolproject

Het project Duurzaam Duizel omvat meer dan alleen de riolering. De gemeente werkt samen met inwoners aan het verduurzamen van woningen in het dorp. Met een riool dat klaar is voor klimaatveranderingen en energiezuinige huizen zet Duizel stappen richting een duurzame toekomst.

Meer informatie over het project is te vinden op eersel.nl/duurzaamduizel.