Advertentie
Ongeluk met drie voertuigen op A27
• Aangepast
Drie voertuigen zijn dinsdagochtend op elkaar gebotst op de A27 bij Breda-Noord. Verkeer richting Breda en Antwerpen kwam in een file terecht, maar de weg ging rond half tien weer open.
Het ongeluk gebeurde rond negen uur. Ambulancepersoneel keek de betrokkenen na: daarna kwam de berger de voertuigen wegslepen.
De rijstrook die dicht was is weer open, meldde Rijkswaterstaat om half tien. Eerder adviseerde Rijkswaterstaat het verkeer nog om om te rijden, maar dat is niet meer nodig.
Advertentie
Advertentie