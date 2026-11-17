De gemeenteraad van Best heeft besloten om de nieuwe verordening voor marktgeld in 2027 vast te stellen. Hiermee worden de tarieven voor het innemen van een standplaats op de warenmarkt aangepast. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2027.

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Het marktgeld wordt berekend op basis van de breedte van een standplaats en kan per dag, kwartaal of jaar worden betaald. Per strekkende meter bedraagt het tarief 2,30 euro per marktdag, 21,20 euro per kwartaal en 79,40 euro per jaar. Voor wie door bijzondere omstandigheden geen gebruik kan maken van de standplaats, is er onder voorwaarden een mogelijkheid tot terugbetaling. De nieuwe verordening vervangt die van 2026, maar blijft gelden voor feiten die voor 1 januari 2027 hebben plaatsgevonden.